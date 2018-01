Rotterdam pakt in najaar blauwalg aan in Kralingse Plas

De gemeente Rotterdam start na de zomer met de aangekondigde grootscheepse aanpak van blauwalg in de Kralingse Plas. Er komt een laag zand op de bodem die moet voorkomen dat de recreatieplas opnieuw geteisterd wordt door de ziekmakende bacteriën. De hele operatie kost 5,5 miljoen euro.

"Vanaf het najaar wordt er echt mee begonnen en dan hopen we het jaar erna klaar te zijn", zegt wethouder Eerdmans. "Dus zwemmen in 2019, maar misschien moeten we uitgaan van zwemmen in de Kralingse Plas in 2020. Dan is het water weer geschikt."

De terugkerende blauwalg is al jaren een doorn in het oog van bezoekers van de Kralingse Plas. Iedere zomer zitten de ziekmakende bacteriën weer in het water, juist als veel Rotterdammers er willen zwemmen. Oorzaak is het fosfaat in het water.

Eerder is geëxperimenteerd met waterstofperoxide tegen de bacterie. Maar het blondeermiddel hielp nauwelijks en bleek funest voor de visstand.

Aluminiumchloride

Naast het storten van zand zal de gemeente ook aluminiumchloride aan het water toevoegen. Dat moet ervoor zorgen dat het fosfaat op de bodem blijft en niet naar boven komt.

Nida en GroenLinks maken zich zorgen over de gevolgen van aluminiumchloride in het water. Eerdmans zegde woensdag toe extra onderzoek te doen naar eventuele schadelijke gevolgen van de stof.