Nauwelijks reactie op getuigenoproep na moord Rotterdam-West Politie aan het werk aan de Mathenesserweg (Foto: Dennis Kranenburg)

De politie heeft in de zaak van de dode vrouw aan de Mathenesserweg in Rotterdam maar één tip binnengekregen. Dinsdagavond was er een getuigenoproep in het programma Opsporing Verzocht.

Een van de kinderen van de 41-jarige Rotterdamse vond de vrouw op 15 januari in haar appartement boven een tropische winkel. Er waren op dat moment vier mensen in het huis aanwezig. De politie nam hen mee naar het bureau. Van hen zit er nog een 60-jarige man vast. De politie heeft nog geen idee wat er in het huis is gebeurd en zoekt nog twee mannen die op 15 januari in het portiek zijn gezien. In Opsporing Verzocht deed de politie een oproep aan iedereen in de buurt met bewakingscamera's om hun beelden in te leveren.