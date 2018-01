Geen alleenrecht op elektrische laadstations voor Fastned

Het bedrijf Fastned van Rotterdammer Bart Lubbers moet concurrentie naast zich dulden van andere elektrische laadstations. De rechter vindt het prima dat de overheid ook andere partijen toestemming geeft voor het bouwen van laadpunten bij wegrestaurants en tankstations.

Fastned ging er vanuit dat het het alleenrecht had op snellaadpunten langs snelwegen. Het bedrijf heeft inmiddels 63 oplaadpunten en is marktleider.

De snellaadinstallaties van Fastned die bij tankstations staan, zijn niet in handen van de oliemaatschappijen.

Onder andere Shell wil nu zelf snelladers bouwen bij tankstations, waar ook al een snellaadpunt is van Fastned. De overheid heeft de multinational daar een vergunning voor gegeven.

Fastned is teleurgesteld in de uitspraak en gaat in beroep.