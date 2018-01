Het is niet bekend hoe de vrouw er aan toe is en hoe ze in het water terecht is gekomen

Hulpdiensten hebben in Poortugaal een vrouw gered uit het water van de Oude Maas. Ze is door omstanders gezien bij de Albrandswaardsedijk ter hoogte van het Delta Psychiatrisch Centrum.

Een traumahelikopter is uit voorzorg opgeroepen om medische hulp te verlenen. Maar de hulp van de artsen was niet nodig. De vrouw hoefde niet naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze in het water terecht is gekomen.