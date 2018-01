Chauffeurs pleiten zelf voor rijverbod bij code rood

Als het aan vrachtwagenchauffeurs ligt, komt er een algeheel rijverbod voor lichte en lege vrachtwagens bij code rood. Dat is de uitkomst van een enquête van vakbond CNV.

Tijdens de westerstorm vorige week werden tientallen vrachtwagens omvergeblazen. Dat zorgde voor veel schade en vertragingen. En voor veel irritatie.

Er was code rood afgekondigd. Chauffeurs met lege of lichte vrachtwagens zouden dan helemaal niet de weg op moeten gaan, vinden de CNV-ers. Dat is vragen om problemen.

Ze hebben de indruk dat veel chauffeurs die door de storm in de problemen kwamen, door hun planners of werkgevers aan hun lot waren overgelaten. Een deel kreeg zelfs opdracht om door te rijden.

Iets meer dan veertig procent van de ca. 250 ondervraagden wil een wettelijk verbod. Dat voorkomt dat bedrijven het aan hun chauffeurs overlaten of ze ondanks de harde wind gaan rijden.

Dertig procent staat neutraal tegenover een wettelijk rijverbod bij code rood en nog eens dertig procent vindt zo'n verbod niet nodig.