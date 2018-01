Tegemoetkoming voor Hoekse ondernemers na vertraging metrolijn

Ondernemers in Hoek van Holland die inkomsten hebben gemist door de vertraging van de Hoekse metrolijn, krijgen compensatie. Wethouder Pex Langenberg wil daarnaast ook promotie maken voor het dorp via het Rotterdamse marketingbureau Rotterdam Partners.

Kees Schalkoord van de Hoekse ondernemersvereniging kreeg volgens de WOS de toezegging van de Rotterdamse wethouder nadat bekend werd dat het een jaar langer duurt voor de metrolijn er is.

Hierdoor krijgt Hoek van Holland minder bezoekers. En dat merken de ondernemers in hun omzet. Activiteiten om het dorp weer op de kaart te zetten, moeten daar verandering in brengen.

Ook krijgen de ondernemers dus geld. Hoeveel wil wethouder Langenberg (Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur) nog niet zeggen.

"Het zullen geen miljoenen zijn, maar we willen ook niet kinderachtig doen", kreeg Schalkoord te horen. Langenberg heeft een bepaald bedrag in gedachten en gaat dat eerst bespreken met de raad.

Er was even sprake dat het laatste stuk van de metrolijn geschrapt zou worden, om kosten te besparen. Maar dat wil Langenberg voorkomen. Daar is Schalkoord blij mee, "We hebben er vertrouwen in dat de Hoekse Lijn door gaat lopen tot aan het strand."

Het is de bedoeling dat de Hoekse Lijn in het najaar tot aan de dorpskern van Hoek van Holland rijdt. Een jaar later moet het resterende deel van de lijn er liggen.