'Duizend knotwilgen kappen was blunder van waterschap'

Duizend knotwilgen langs de Bernisse op Voorne Putten zijn de afgelopen twee maanden gekapt. Bewoners en bezoekers van het natuurgebied hebben meerdere keren protest aangetekend maar tevergeefs. Nu erkent het waterschap Hollandse Delta dat de massale bomenkap te rigoureus is uitgevoerd.

"Wij betreuren zeer wat er in het Bernissegebied is gebeurd", laat het waterschap Hollandse Delta schriftelijk weten. "Samen met de gemeente Nissewaard, inwoners en andere partijen gaan we afstemmen hoe de natuurbeleving te kunnen terugbrengen."

Voor de bewoners en bezoekers van het natuurgebied is deze boodschap een schrale troost, want wat in een paar weken is gekapt heeft minstens 20 jaar nodig om te herstellen.

"Daar word je niet vrolijk van. En ik wil niet flauw doen maar dit komt de komende 20 jaar niet meer goed", zegt bewoner langs de Bernisse Ko Rodenburg.

De knotwilgen in het gebied tussen Zuidland en Geervliet waren zo'n veertig jaar oud, maar werden toch gekapt vanwege de vallende bladeren die in de sloot terechtkwamen. Die zouden het leefmilieu aantasten. Ondanks protesten ging het plan toch door.

Het waterschap Hollandse Delta kapte de wilgen en smeerde ze in met Round-up , zodat de wortels snel doodgaan.

"Heel jammer dit, want het karakter van de Bernisse is aangetast", zegt Rodenburg. "Deze oevers zijn heel bewust zo aangelegd, dat kun je nog zien in de oorspronkelijke tekeningen uit de jaren tachtig."

Het vreemde is volgens de bewoner dat in de winters van 2016 en 2017 de wilgen nog zijn geknot tijdens onderhoud. "Er was dus geen enkele noodzaak, dit is totaal overbodig en onbegrijpelijk."

Knotwilgen of opschot?

Wat de zaak bemoeilijkt is de naam die er wordt gegeven aan de bomen. Het waterschap Hollandse Delta noemt de knotwilgen opschot: dat zijn één- of tweejarige boompjes die uit de wortels omhoogschieten of uit zaad ontkiemen.

"Die mag het waterschap weghalen zonder vergunning", zegt Ies Klok, hij zit namens de natuurorganisaties in het parlement van het waterschap Hollandse Delta.

Zolang het bestuur de knotwilgen opschot noemt, was dus geen vergunning nodig voor de kap, zegt Klok. "Maar knotwilgen die veertig jaar staan, zijn niet te vergelijken met twijgjes van een paar jaar oud."

Blunder

"Een fout, een blunder van het waterschap", noemt Klok de kap. "Ik zal hier als parlementslid de heemraad hierover ter verantwoording roepen. Hij blijft volhouden dat het opschot is."

Donderdag komt het parlement van het waterschap Hollandse Delta bijeen. Dan wordt de heemraad, de dagelijks bestuurder, Lies Struik ter verantwoording geroepen en moet hij tekst en uitleg geven over de kaalslag in het Bernissegebied. Ook moet hij met een herstelplan komen.