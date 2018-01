Deel dit artikel:











47ste Filmfestival van start met roadmovie Jimmie De acteurs van de openingsfilm 'Jimmy' waren ook aanwezig op de zwarte loper Een van de aanwezigen bij de openingsfilm: actrice Loes Luca

Met de première van de Zweedse film Jimmie is de 47ste editie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam van start gegaan. Festivaldirecteur Bero Beyer: “Jimmie is een opmerkelijk, ontroerend en scherp verhaal. We zijn trots dat de film onze 47ste editie opent."

"De film is een beklijvende en subtiele visie op een van de meest urgente maatschappelijke kwesties van dit moment, de vluchtelingencrisis. En dat beschouwd door de ogen van een bijzondere hoofdpersoon: een vierjarig jongetje.” Jimmie beleeft in de Rotterdamse Doelen zijn internationale première. Op de bijbehorende zwarte loper verschenen onder anderen Marlies Dekkers, Gerard Cox, Loes Luca, Christina Curry, Angela Groothuizen, Daniel Boissevain, Don Diego Poeder, Frederique Spigt, Elfie Tromp, Ted Langenbach, Salima Belhaj en Joost Eerdmans. Het IFFR is een van de grootste culturele evenementen van Nederland en een van de grootste publieksfilm-festivals ter wereld. Tot 4 februari zijn zo'n 500 speelfilms, documentaires, korte films, tentoonstellingen, optredens en talkshows te zien. Ontmoetingsplek is festivalhart de Doelen. Er zijn live performances, debatten en question and answers met filmmakers en acteurs en elke filmavond wordt afgesloten met een spetterend feest in de Rotterdamse Schouwburg.