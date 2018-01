Deel dit artikel:











Spijkenisserbrug voor de veertigste keer in storing Spijkenisserbrug

De Spijkenisserbrug beleeft woensdagavond een weinig opbeurend jubileum. De brug staat voor de veertigste keer in drie jaar tijd in storing. Dit keer heeft alleen de scheepvaart er last van.

De storing komt minder dan een week na de vorige keer dat de brug in storing stond. De oorzaak van de problemen is nog niet bekend. Rijkswaterstaat heeft een monteur gestuurd.