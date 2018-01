Een groep jongens heeft woensdagavond in Rotterdam-Beverwaard een pizzakoerier beroofd van zijn fiets, pinapparaat en pizza's. De politie kon uiteindelijk een verdachte oppakken.

Zo'n tien jongens sloten de koerier van Domino's in op de Rhijnauwensingel. Ze dwongen hem zijn spullen af te geven en gingen er vandoor.

De politie vond even later de fiets van het slachtoffer terug. Degene die erop zat, is aangehouden.