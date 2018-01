Marco Borsato opent fototentoonstelling in Rotterdamse bieb

'We hebben Aruba zo mooi mogelijk geprobeerd in beeld te brengen'

Marco Borsato heeft woensdag in de Rotterdamse Centrale Bibliotheek zijn tentoonstelling 'Gezichten van Aruba' geopend. Op de tentoonstelling is het werk te zien van de zanger en zijn mentor, fotojournalist Raymond Rutting.

"We hebben Aruba zo mooi mogelijk geprobeerd in beeld te brengen, maar Aruba geeft je ook veel gelegenheid: mooi licht, zon, zee, strand, maar er is nog veel meer", zegt Borsato.

Zijn favoriet is de foto van een engel, "Het is eigenlijk een carnavalskostuum en hij was technisch moeilijk te maken door de harde tegenlicht. Maar het is zo'n sereen beeld, bijna surrealistisch alsof het een echte engel is."

Borsato maakte veel portretten van mensen, maar schoot ook foto's van gebouwen en natuur.

De expositie valt in de smaak bij bezoekers. "De foto's zijn gewoon spectaculair. Hij heeft veel talenten, als zingen niet meer gaat dan kan hij altijd nog foto's maken", zegt een van de aanwezigen.

Bij de expositie hoort ook het fotoboek 'Aruba'. De tentoonstelling is nog tot en met 28 februari te zien in de hal van de Centrale Bieb in Rotterdam.