Dode man Alouette Erf in Capelle aan den IJssel in Bureau Rijnmond

De politie heeft twintig rechercheurs gezet op het onderzoek naar de dode man die zaterdagavond is gevonden in Capelle aan den IJssel. Donderdag besteedt het programma Bureau Rijnmond aandacht aan de zaak.

Het lichaam van de 55-jarige Capellenaar werd gevonden in een huis aan het Alouette Erf bij de kruising met het Beatrijs Erf en het Hilde Erf. Een huisgenoot deed de lugubere ontdekking.

Agenten hebben hetzelfde weekend een buurtonderzoek gedaan. Maar de politie tast nog in het duister naar wat er precies is gebeurd in het huis.

Bureau Rijnmond wordt uitgezonden op 25 januari om 17:20 uur en wordt daarna 24 uur lang elk uur herhaald.