Weinig weerstand tegen verbreding A15

Inloopavond in Sliedrecht over verbreding A15

Sliedrechters en Papendrechters hebben weinig problemen met de verbreding van de A15 tussen de afslag Papendrecht/Dordrecht en de afslag Sliedrecht Oost/Hardinxveld West. Dat bleek woensdag tijdens een informatieavond van Rijkswaterstaat in Sliedrecht.

Aan weerszijden van de rijksweg komt er een derde rijstrook bij. Maar de totale weg wordt niet breder, zo werd duidelijk tijdens de inloopbijeenkomst. "We gebruiken vooral de middenberm en de vluchtstroken", zei een medewerkster van Rijkswaterstaat.

En dat stemde de bezoekers tevreden. "Ik ben blij dat het geluidsscherm blijft waar het is", merkte een inwoonster van Papendrecht op.

Frisse lucht

Toch was er ook ongerustheid. "Je wilt toch frisse lucht voor je kinderen. Wat mij betreft wordt die weg een eindje verderop in de polder gelegd", zei een man uit Sliedrecht.

Geluidsnormen

Vanwege de licht stijgende geluidsoverlast komt er bij Sliedrecht Oost extra stil asfalt. Maar op de hoogste verdiepingen van de Tienhoogflats in de Sliedrechtse Vogelbuurt worden de geluidsnormen nu al overschreden.

"Met maatregelen op of langs de weg lossen we dat niet op, dus gaan we onderzoeken of we iets aan de gevels van die woningen kunnen doen", zegt Willy Dekker van Rijkswaterstaat.

Flessenhals

Andere mensen vroegen zich af, of de huidige 'flessenhals' bij het knooppunt met de N3 na de verbreding niet opschuift richting Hardinxveld. "Maar dan ben ik er al vanaf", zei een bezoeker lachend.

Rijkswaterstaat verwacht géén verplaatsing van die 'flessenhals'. Uit berekeningen is gebleken, dat de verkeersintensiteit rond Hardinxveld lager is dan bij Papendrecht.