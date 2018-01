Van Bronckhorst over mogelijke transfer Jørgensen: 'Het kan snel gaan'

Giovanni van Bronckhorst moest tijdens de tweede wedstrijd van 2018 zijn topscorer Nicolai Jørgensen missen wegens een schorsing. De kans bestaat dat de aanvaller zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld, omdat er interesse uit Engeland is. 'Het kan snel gaan', zei Van Bronckhorst na afloop van FC Utrecht - Feyenoord (1-1).

Giovanni van Bronckhorst: "Ik weet dat er interesse is. Ik heb nog niks van Martin (van Geel, red.) gehoord over dat er onderhandelingen zijn. Je bent altijd afhankelijk van de markt, zeker als het een Engelse club is. Het kan snel gaan."

Zijn mogelijke vervanger Robin van Persie maakte in de 81e minuut zijn rentree bij Feyenoord en kreeg nog een goede kans. "Het was een fantastische bal van Jean-Paul. Ik denk dat Robin de lange hoek wilde zoeken, maar door het veld de bal verkeerd raakte. Hij stuiterde net op en kon de bal niet goed sturen. Dat is jammer voor Robin en voor ons."

Luister hierboven heel het interview met Van Bronckhorst.