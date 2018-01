Deel dit artikel:











Van Persie over rentree bij Feyenoord: 'Ik ben thuis' Robin van Persie

Robin van Persie maakte woensdag tegen FC Utrecht (1-1) zijn rentree bij Feyenoord. De aanvaller viel in de 81e minuut in en kreeg vlak voor tijd nog een grote kans. Maar die bal ging er niet in. "Daar baal ik van."

Maar Van Persie is vooral blij met zijn rentree. "Ik ben blij om weer terug te zijn en minuten te maken. Het is nu vijf maanden geleden, het was de hoogste tijd", zegt hij tegenover RTV Rijnmond. "Ik ben thuis in mijn shirt; het Feyenoord shirt. Daar ben ik heel trots op. Het is een mooie volgende stap in de goede richting." Kijk hierboven heel het interview.