Schiedamse wijk Groenoord deels zonder stroom

In een deel van het noorden van Schiedam is woensdagavond een uur lang de stroom uitgevallen. Ongeveer drieduizend klanten in de wijk Groenoord kwamen rond 22.30 uur in het donker te zitten. .

Volgens netbeheerder Stedin viel de stroom uit door een kapot elektriciteitshuisje.