Stroomstoring zorgt voor dichte Ketheltunnel Door een storing zijn de slagbomen van de tunnel naar beneden

De stroomstoring in Schiedam blijkt de technische storing in de Ketheltunnel te hebben veroorzaakt. Door de storing in de tunnel was de A4 tussen Rotterdam en Delft de hele nacht in beide richtingen afgesloten.

Rond 07.30 kon het verkeer in beide richtingen weer door de tunnel. Dat was eerder dan verwacht. Rijkswaterstaat ging er aanvankelijk vanuit dat de storing tot na de ochtendspits zou duren. Ook alle verbindingswegen vanaf de A20 zijn weer open. Automobilisten die aan het begin van de nacht stil stonden voor de slagbomen moesten tegen het verkeer in terugrijden.