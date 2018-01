Voordelige P+R parkeergarages in Rotterdam vaker vol

De Parkeren + Reizen (P+R) parkeergarages aan de rand van Rotterdam zijn in 2017 dertig procent meer gebruikt dan een jaar eerder. Het gebruik is toegenomen nadat de gemeente het parkeren in de garages in juni weer gratis maakte, in combinatie met het gebruik van openbaar vervoer.

Tussen januari 2015 en juni 2017 moesten reizigers twee euro per dag betalen voor het gebruik van de parkeergarages Kralingse Zoom, Alexander en Slinge. Om die reden gingen de reizigers elders parkeren en stonden de garages voor de helft vol.

In juni besloot de gemeente Rotterdam om de oude regeling weer in te voeren en dat heeft succes. "Nu zijn de garages regelmatig volledig bezet. We gaan kijken op welke locaties we nog meer P+R voorzieningen kunnen bouwen", schrijft wethouder Pex Langenberg aan de gemeenteraad.

Langenberg geeft donderdag de eerste resultaten van het 'Parkeerplan Rotterdam 2016-2018.' Met dat plan wil hij dat er minder auto's op straat staan in het centrum en meer auto's in parkeergarages.

Dubbel zo duur

"We zijn op de goede weg", zegt Langenberg. "De bezetting van de gemeentelijkestadsgarages in het centrum is sterk gestegen." De wethouder verhoogde het parkeertarief in het centrum op straat naar vier euro per uur en verlaagde het tarief in de parkeergarages in het centrum naar twee euro per uur. Daarmee is het dubbel zo duur om op straat te parkeren.

Het gebruik van de parkeergarages in de binnenstad is in 2017 gestegen met zeventien procent ten opzichte van 2016 en de gemiddelde parkeerduur met ruim tien procent. De sterkste stijging (met bijna veertig procent meer bezoekers) was in de parkeergarages Schouwburgplein en Kruisplein.