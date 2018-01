Dordrecht wil intercity naar Breda terug

Dordrecht wil dat er vanaf 2019 weer intercity's rijden tussen Dordrecht en Breda. De gemeente heeft een brief daarover gestuurd naar staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Sinds eind vorig jaar rijdt de intercity Den Haag-Eindhoven langs Dordrecht heen, over het spoor van de HSL.

Omdat die trein daardoor niet meer in Dordrecht stopt, moeten dagelijks zo'n vierduizend passagiers overstappen en langer reizen. De stad heeft zich hier jarenlang tegen verzet, maar de NS heeft zijn voornemen uiteindelijk toch doorgevoerd.

Als doekje voor het bloeden kreeg Dordrecht een pendeltrein met Breda, maar de voorganger van Van Veldhoven beloofde de Tweede Kamer al te streven naar een betere oplossing. Op 14 februari praat de Kamer weer over ontwikkelingen op het spoor.

"Nu is dus het moment om dat voornemen in te vullen en NS opdracht te geven deze verbinding in te passen in de dienstregeling vanaf 2019", zegt de Dordtse verkeerswethouder Rik van der Linden.

Hij wil een volwaardige intercity-verbinding terug hebben: "Het kan niet zo zijn dat twee naastgelegen gemeentes met meer dan honderdduizend inwoners niet per Intercity verbonden zijn en duizenden reizigers daar de dupe van zijn."