Leefbaar Rotterdam halveert in peiling De Hond

Leefbaar Rotterdam raakt de helft van zijn 14 zetels kwijt in de peiling van Maurice de Hond, de eerste Rotterdamse peiling in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Met 7 zetels blijft Leefbaar wel de grootste partij in de peiling. Nieuwkomer PVV speelt een grote rol in de terugval van Leefbaar, de partij krijgt 5 zetels in de peiling.

Ook de VVD groeit flink, de partij verdubbelt het aantal zetels, van 3 naar 6. De VVD komt al jaren niet boven de 3 zetels uit in Rotterdam.

"Dit is een mooie motivatie voor ons team", zegt VVD-lijsttrekker Vincent Karremans. Tegelijkertijd noemt hij het niet verrassend: "We waren vorig jaar met de landelijke verkiezingen de grootste in Rotterdam. Dit past in die trend, er is een kans dat we ook lokaal de grootste worden."

Tegelijkertijd rekent Karremans zich niet rijk. "Het is slechts een peiling. We gaan ons nu niet op de borst kloppen en gaan keihard door met campagne voeren."

GroenLinks

Op links is GroenLinks de grote winnaar. De partij krijgt 5 zetels in de peiling, op dit moment heeft GroenLinks 2 zetels in de raad.

"Een duidelijk signaal", vindt lijsttrekker Judith Bokhove. "Het is helder dat de Rotterdammers snakken naar verandering. De vraag is bij de verkiezingen: gaat Rotterdam met de VVD rechtsom, of gaat Rotterdam met GroenLinks linksom?"

Denk

Nieuwkomer Denk krijgt 2 zetels en is daarmee groter dan electorale concurrent NIDA. Die partij houdt in de peiling 1 zetel over van de huidige 2 zetels.

Versplintering

De PvdA is naast Leefbaar een grote verliezer. De sociaaldemocraten houden nog 5 van de huidige 8 zetels over. Daardoor ontstaat een gemeenteraad zonder grote partijen. "Het ultieme bewijs dat het Nederlandse politieke landschap aan het versplinteren is", zegt Maurice de Hond.

De overige partijen blijven nagenoeg gelijk. Zowel D66 (van 6 naar 5 zetels) als de SP (van 5 naar 4) verliezen een zetel. Het CDA blijft stabiel op 3 zetels, ook de ChristenUnie/SGP en Partij voor de Dieren behouden hun zetel.

De Hond ondervroeg ongeveer 800 Rotterdammers over welke partij op dit moment hun voorkeur heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam.