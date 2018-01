Deel dit artikel:











Spijkenisserbrug: Storing 41 voorbij De Spijkenisserbrug (archieffoto)

De Spijkenisserbrug tussen Hoogvliet en Spijkenisse heeft donderdagmiddag 50 minuten in storing gestaan. De slagbomen gingen niet omhoog en de brug zat vast volgens Rijkswaterstaat. Het was de 41ste storing van de brug in de afgelopen drie jaar.

De Spijkenisserbrug wordt geplaagd door storingen. Woensdag was het ook al raak en vorige week vrijdag waren er zelfs twee storingen op één dag.