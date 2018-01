Deel dit artikel:











Verkeerscontrole levert acht auto's en duizenden euro's op Politie Rotterdam Fotografie Roald Sekeris

Bij een grote verkeerscontrole op de Binnenrotte in Rotterdam hebben agenten woensdag acht auto’s in beslag genomen. Het ging onder meer om twee zeer kostbare wagens. Een automobilist is opgepakt voor drugsbezit.

Tijdens de controle nam de Belastingdienst in totaal 4500 euro in beslag. De Douane vond ook een partij tabak en sigaretten.



Agenten schreven ook bekeuringen uit voor het niet handsfree bellen en negeren van een verkeersbord.