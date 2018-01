Rechter schrapt boete Rotterdamse milieuzone

Rotterdammer Joris Rockx hoeft een boete voor het rijden in de milieuzone met een oude lpg-auto, niet te betalen. De rechter heeft de boete van bijna honderd euro geschrapt, omdat de foto van de overtreding niet aan de regels voldoet.

Zo was er geen verkeersbord te zien, dat de automobilist zou hebben genegeerd. De overtreding werd in juli vorig jaar geconstateerd op de Erasmusbrug.

Rockx wist dat hem een bekeuring stond te wachten en balde zijn vuist in de lucht toen hij de camera tegemoet reed. Zijn oude auto is veel schoner dan nieuwere wagens, die wel waren toegelaten in de binnenstad.

De Rotterdammer stapte naar de rechter. Die gaf hem onlangs gelijk omdat er op de bewijsfoto geen verbodsbord te zien was. Het is niet duidelijk wat het gevolg is van de uitspraak voor andere milieuzone-boetes.

De handhaving wordt gedaan door het Landelijk Openbaar Ministerie en het CJIB.