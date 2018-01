Deel dit artikel:











Golf van autodiefstallen Rotterdam-Hillegersberg De flyer van de politie over de autodiefstallen

De politie gaat lokauto's inzetten in het Molenlaankwartier in Rotterdam-Hillegersberg. In die buurt zijn de afgelopen maanden al zeker tien dure auto's gestolen.

Volgens de politie gaat het om 'auto's uit het duurdere segment' (Audi, BMW, Range Rover, Mini, Nissan Leaf, Toyota Auris, Mercedes). De afgelopen dagen is geflyerd in de buurt. "Blijf alert op straat en als u iets verdachts ziet bel dan meteen 112!", schrijft de politie op Facebook.