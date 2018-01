Met nieuwe app altijd op de hoogte bij gevaar in de regio

Inwoners van Rotterdam-Rijnmond kunnen vanaf donderdag een app downloaden voor veiligheidswaarschuwingen in de regio. De app is ontwikkeld door de brandweer en omwonenden van de Rotterdamse Botlek.

Mensen die de app hebben geïnstalleerd, ontvangen op hun smartphone meldingen wanneer er een grote brand woedt, een giftige stof vrijkomt of ander gevaar dreigt. De app is een aanvulling op het NL-Alert en de liveblogs op rijnmondveilig.nl.

De veiligheidsregio ging met de omwonenden in gesprek na de incidenten bij Shell en Esso, in de zomer. Tijdens de branden ontstond veel verwarring door onduidelijke communicatie. Om die te verbeteren is de app ontwikkeld.

De app heet Rijnmondveilig en is beschikbaar voor Apple- en Androidtoestellen.

De app dekt het gebied van Rotterdam, Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, de Waterweggemeenten, Capelle en Krimpen ad IJssel, Lansingerland en de BAR-gemeenten.