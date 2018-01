Deel dit artikel:











Meer meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld Paul van Hattem (l.) en Hans Groos

Het aantal meldingen van kindermishandeling en huiselijke geweld bij het meldpunt Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid in Dordrecht is in 2017 in een jaar tijd gestegen van 2400 naar 3000.

De Dordtse regio is met die aantallen koploper in het land, maar dat komt volgens managers Paul van Hattem en Hans Groos doordat er hier al jaren extra aandacht is voor het beter signaleren, herkennen en melden van dit soort ellende achter de voordeur. Zo'n 85 procent van de meldingen komt van de politie. De rest komt van samenwerkingspartners als de ambulancedienst, de spoedeisende hulp van het ziekenhuis, consultatiebureaus en maatschappelijk werk. Acht op de tien meldingen betreft kindermishandeling. Vrijwel alle meldingen blijken na onderzoek terecht. Slechts in twee tot drie procent van de gevallen is sprake van een verkeerde inschatting of smaad. Bij vier op de tien meldingen blijkt achteraf dat er sprake was van een incident. Bij bijna 60 procent van de meldingen blijkt sprake van een structureel probleem. In één op de tien gevallen zelfs van een zeer ernstige situatie zoals langdurig seksueel misbruik een zelfs mishandeling van baby's. Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid vindt dat de aantallen het bewijs zijn, dat de aanpak van deze problemen de laatste jaren terecht een hoge prioriteit heeft gekregen. Ook bewijzen de aantallen dat mishandeling en verwaarlozing steeds vaker herkend en gemeld worden.