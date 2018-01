Bureau Rijnmond: getuigen gezocht in moordzaken

Donderdag in Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond, onder meer aandacht voor de gewelddadige dood van twee mannen in Capelle aan den IJssel en Rotterdam.

Inbraak en straatroof

Van een inbraak aan de Bospolderstraat worden beelden getoond van een verdachte die met een flatscreen onder zijn arm wegloopt. Zijn maatjes kiezen ook het hazenpad, maar zijn vastgelegd door een bewakingscamera.

Van de straatroof aan de Witte de Withstraat zijn ook goede beelden van twee verdachten die een man mishandelen en beroven van zijn bril.

Gewelddadige dood

Daarnaast ook aandacht voor twee ernstige misdrijven, waar geen beelden van beschikbaar zijn. Namelijk de gewelddadige dood van een 55-jarige man in Capelle aan den IJssel en de gewelddadige dood van Adyan Koeiman.

Koeiman werd op 15 januari dood aangetroffen in een woning aan de Mathenesserweg in Rotterdam. In beide gevallen is de hulp van het kijkerspubliek dringend gewenst.

Overval

In de Kinderdijkstraat in Rotterdam is op zaterdag 30 december een bouwmarkt overvallen. De daders gingen grof te werk en wisten te ontkomen op een scooter. Er zijn beelden van de twee waarbij vooral hun helmen opvallen.

Gorinchem

Tot slot nog aandacht voor een zaak in Gorinchem. De politie zoekt nog naar een hardloper die op woensdag 6 december om ongeveer 17:00 uur een meisje te hulp schoot op de Stadswal (Westzijde), nadat zij door een man was vastgepakt en bedreigd.

De hardloper bracht het meisje veilig thuis, maar is zelf onbekend gebleven. De politie komt graag met hem in contact.