Deel dit artikel:











Mossou en Hiele te gast in FC Rijnmond Sjoerd Mossou

Sjoerd Mossou is vrijdagmiddag te gast in FC Rijnmond. In onze regionale voetbaltalkshow zal de columnist van het Algemeen Dagblad ingaan op het slechte seizoen van Feyenoord.

Ook spreken we over hekkensluiter Sparta en de knappe prestatie van Excelsior. Is er een kans dat Mitchell van der Gaag zijn contract gaat verlengen of is hij niet te behouden? Naast Sjoerd Mossou zal presentator Etienne Verhoeff ook Feyenoord-watcher Dennis van Eersel van RTV Rijnmond en vaste analyticus Geert den Ouden aan tafel hebben zitten. FC Rijnmond begint om 17:19 uur, wordt elk uur daarna herhaald en komt op rijnmond.nl Op zondag blikken we terug op het eredivisieweekend. Dan is voormalig doelman Joop Hiele bij ons te gast.