Geredde dieren uit vervuild huis knappen langzaam op

Verwaarloosde dieren in een huis in Rotterdam (Foto Dierenbescherming)

Dierenopvangcentrum Knaagspoor in Ridderkerk heeft het er maar druk mee. Vorige week werden er negentien konijnen bij ze ondergebracht uit een zwaar vervuild huis in Rotterdam. De dieren maken het inmiddels goed.

Katten, konijnen, cavia's, vogels en honden, in totaal zijn 27 dieren op verschillende plekken opgevangen. Dierenopvangcentrum Knaagspoor verzorgt op dit moment negen konijnen en drie cavia's. "Nu gaat het goed. Ze hebben wel oormijt en daarom maken wij dagelijks de oren schoon. Je ziet dat het steeds beter gaat," vertelt Saskia Burgering van Dierenopvangcentrum Knaagspoor.

Ook met de Jack Russel Miley en Franse buldog Robin gaat het beter. "Ze zitten nu nog in quarantaine. Robin loopt wat moeilijk, dus we gaan haar onderzoeken. We wandelen veel met ze en je merkt dat het hele lieve honden zijn," zegt verzorger Ashley van Lieshout van Dierenopvang Rotterdam.

Op dit moment worden alle dieren opgelapt. Over twee maanden zijn de cavia's en konijnen gezond genoeg om geadopteerd te worden. De verwachting is dat ze snel een nieuw huisje zullen vinden.