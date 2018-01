Deel dit artikel:











Een weekendtas vol henneptoppen op de achterbank Foto: Wijkagent Melvin

Daar zouden wel eens verboden middelen in kunnen zitten, dachten agenten toen zij een verdacht voertuig aantroffen in Rotterdam-Alexander. Dat vermoeden werd bevestigd: de weekendtas was gevuld met een paar kilo henneptoppen.

De auto stond geparkeerd in de buurt van de Hoofdweg. De eigenaar was niet in de buurt, dus hebben de agenten de wagen zelf geopend. De politie is nog op zoek naar de eigenaar van de tas en de auto.