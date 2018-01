Deel dit artikel:











Twee mannen met steekwonden aangetroffen in Rotterdam-Zuid Foto: Media TV

In Rotterdam-Charlois zijn aan het einde van de middag twee mannen neergestoken. Een van hen is een 25-jarige bewoner van een huis in de Verboomstraat. De tweede werd met steekwonden binnengebracht bij het Ikazia Ziekenhuis.

De melding van de gewonde bij het Ikazia Ziekenhuis kwam kort na de melding van een steekpartij in de Verboomstraat. Het gaat om een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd vergezeld door een 22-jarige vrouw uit Den Haag. De politie heeft beide slachtoffers, de vrouw en nog een derde man aangehouden. De 22-jarige man was bij het slachtoffer in de Verboomstraat. Agenten deden urenlang onderzoek in de Verboomstraat en bij het ziekenhuis. In de buurt van het ziekenhuis heeft de politie een mes gevonden. De politie gaat ervan uit dat de twee steekpartijen met elkaar te maken hebben, laat een woordvoerder weten. Verder onderzoek moet meer helderheid geven over de toedracht