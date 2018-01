Deel dit artikel:











Baby neushoorntje Blijdorp heet Mara Neushoorntje Mara met haar moeder Naima

De naam van de zwarte neushoorn in Diergaarde Blijdorp is bekend gemaakt: Mara. Ze is vernoemd naar een rivier in Tanzania. "Wij vonden het heel mooi klinken", vertellen de verzorgers bij de bekendmaking.

Mara is eind december geboren. Begin januari mocht zij onder begeleiding van haar moeder Naima voor het eerst naar buiten . De dierentuin had een prijsvraag bedacht rond de bekendmaking: wie de naam goed zou hebben, maakte kans op een ontmoeting met Naima en Mara. Veertig mensen hadden de naam goed, uit die groep is één winnaar gekozen.