Duizenden euro's voor tafeltje drijvend benefietgala

"Bij ondergaande zon, met uitzicht op de skyline van Rotterdam, bieden we een geweldige avond met veel entertainment." Foto: Rotterdam Gala

Er komt een groot, drijvend benefietgala op de Kralingse Plas. Het Rotterdam Gala moet een jaarlijkse traditie worden. De opbrengst van de eerste editie is bestemd voor speeltuinen in Rotterdam.

"Het wordt een prachtig evenement", zegt Herman Vaanholt. "Bij ondergaande zon, met uitzicht op de skyline van Rotterdam, bieden we een geweldige avond met veel entertainment."

Het Rotterdam Gala moet flink geld opleveren en dus wordt het een exclusieve avond. Bedrijven kunnen een tafel kopen voor 5 duizend of 10 duizend euro

Het Rotterdam Gala wordt georganiseerd door de mensen die ook het Skutsjesilen op de Plas ieder jaar op touw zetten. "Het ponton dat we daarvoor gebruiken, moeten we nu dus voor twee weken huren", zegt Vaanholt.

"Voor het skutsjesilen hebben we het maar twee dagen nodig", vertelt Vaanholt verder. "De gasten worden met bootjes naar het ponton gebracht." Burgemeester Aboutaleb kwam met het idee om een evenement te organiseren voor het goede doel. Zo ontstond het plan voor het Rotterdam Gala.

Wie er gaan optreden, daar doet de organisatie nog geen uitspraken over. "Wat we wel bekend kunnen maken, is dat de burgemeester heeft toegezegd dat hij optreedt", zegt Vaanholt. Verder wordt er hard gewerkt aan een programma met grote artiesten.

Het Rotterdam Gala zal plaatsvinden op zaterdag 2 juni 2018.