Boijmans-directeur: 'Kabels ontvlamden bijna voor onze ogen'

"De brandweer zei tegen ons: 'het is niet meer veilig, jullie moeten echt iets gaan doen'", vertelt directeur Sjarel Ex van Museum Boijmans van Beuningen. Hij luidde al eerder de noodklok over de brandveiligheid van het museum. Donderdag liet hij de gevaarlijke situatie voor de camera van RTV Rijnmond zien.

Het depot is al leeggehaald. In de kluizen van Museum Boijmans van Beuningen staan alleen nog kunststukken voor een tentoonstelling die over een week opent.

“De hele collectie, voor zover die in het depot werd bewaard, is nu naar zeven depots in Vlaanderen en Nederland gebracht. Daar hebben we zes maanden over gedaan", vertelt museumdirecteur Ex. Na de waarschuwing van de brandweer zijn ze begonnen met het nemen van de maatregelen.

Onbetrouwbaar

“Wij zien op dit moment in onze schakelkasten dat de elektra warmte opwekt en tweeënhalf keer zo warm wordt als normaal", waarschuwt Ex. "Dat kan niet veel hoger en dat betekent dat het hele systeem van het museum onbetrouwbaar is. Het enige dat we kunnen doen is het controleren en onmiddellijk iets vervangen als het fout gaat."

Afgelopen zomer werd een kabel in het museum zo warm dat die zichtbaar corrodeerde en bijna ontvlamde. Na het incident met de kabel zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen.

"Eén van die extra dingen is dat we veel meer beveiligers hebben op zaal om snel te kunnen ontruimen", vertelt Ex. "Een ander ding is dat we in onze nachtdienst dubbele bezetting hebben, waardoor er meer handjes zijn als er een alarm zou zijn."

"En bovendien hebben we een eigen Boijmans-brandweer in huis die als bijzondere taak heeft dat ze in het gebouw direct bij brand kunnen uitrukken, maar ook elke dag alle schakelkasten waar de elektrische installaties bij elkaar komen met warmtemeters controleren.”

Waterballet

De elektra is niet het enige probleem, het gebouw heeft ook al jaren te kampen met wateroverlast. "Het waterballet hier is fenomenaal. Het begint met regen, daarna komt het grondwater. Het komt dus van twee kanten."

“De apparatuur die we hebben, ontploffen nog een keer als we veel langer zo doorgaan. Het gebouw heeft zijn eigen wet. Als de elektra dadelijk wegens overbelasting uitvalt, hebben we vijf uur om het museum te ontruimen, met alle kunst", benadrukt Ex.

Woensdag drong Leefbaar Rotterdam er nog op aan de renovatie niet te overhaasten. Ex: “We willen dit jaar nog graag in het museum blijven, maar januari volgend jaar moeten we echt naar een andere plek. Als het gebouw niet meer mee kan, is er geen enkel ander besluit te nemen dan wegwezen."