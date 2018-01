Hollandse Delta: 'Massale kap knotwilgen mag niet nog een keer gebeuren'

De kap van duizend knotwilgen langs de Bernisse op Voorne-Putten heeft tot veel woede en onbegrip geleid. Donderdag werd de heemraad ter verantwoording geroepen over de kaalslag.

Hollandse Delta betreurt alle commotie rond de kap. Heemraad Lies Struik: "We zijn verrast door zoveel negatieve reacties en dat was nooit onze bedoeling geweest. We gaan er alles aan doen om het vertrouwen te herstellen."

De bedoeling was om de jonge knotwilgen te rooien, maar ook de wilgen van 40 jaar oud zijn meegenomen . "Het was regulier onderhoud en het ziet er nu kaal uit maar van de zomer gaat het riet en gras weer groeien en dat heeft zeker weer mooie natuurwaarde."

Bewoners en bezoekers van het natuurgebied spreken van een kaalslag en een grove fout van het waterschap. Heemraad Struik: "Het doet me echt pijn dat het zo gelopen is en het gezien wordt als een blunder en dat moeten we zien te voorkomen."

De vertegenwoordigers van het waterschap Hollandse Delta waren vandaag bijeen in een verenigde vergadering en vinden dat dit niet nog een keer mag gebeuren.

"Dit had niet mogen gebeuren, duizend bomen weg", zegt ook Johan van Driel van de fractie Ongebouwd. Zijn partij heeft een motie ingediend die het dagelijks bestuur van het waterschap opdraagt het snoeibeleid kritisch tegen het licht te houden, consequenties te trekken en voortaan rekening te houden met het behoud van de natuur.

Van Driel: "Dit moet voorkomen dat er niet meer in zes weken tijd duizend knotwilgen worden gekapt."