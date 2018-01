Rotterdamse huisbaas schuldig aan dood huurster

De rechter heeft een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur opgelegd aan een Rotterdamse huisbaas vanwege de dood van een huurster. De vrouw overleed in maart 2015 door koolmonoxidevergiftiging.

De geiser in de woning aan de Tapuitstraat in Rotterdam-Charlois was niet goed onderhouden . De koolmonoxidewaarde was achttien keer hoger dan de waarde waarbij de brandweer nog in een ruimte mag werken.

"Correct onderhoud aan de geiser had het ongeval kunnen voorkomen", zo oordeelde een expert van keurings- en certificeringsinstantie KIWA eerder al. De ventilatie in de woning was ook slecht geregeld.

Justitie had een onvoorwaardelijke taakstraf van 180 uur en een boete van ruim 13.000 euro geëist. De rechter kwam lager uit, onder meer omdat de huisbaas oprechte spijt had betuigd.