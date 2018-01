Rotterdamse politici eensgezind in klimaatdebat

Rotterdamse politici stonden donderdag bij het Rotterdams Klimaatdebat voor het eerst tegenover elkaar in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Leefbaar Rotterdam, PvdA, D66 en VVD waren het opvallend vaak met elkaar eens.

'Rotterdam moet een voortrekkersrol nemen in de energietransitie' of 'De burger moet de rekening van die transitie betalen', het zijn twee stellingen die voorbijkwamen bij het debat. Op beide stellingen waren de partijen unaniem. Ja, Rotterdam moet die voortrekkersrol pakken en de burger mag die rekening niet betalen.

Bedrijven

Toch waren er wel wat verschillen. "Ik zie een belangrijke rol voor de overheid om nieuwe banen te creëren", zegt PvdA-lijsttrekker Barbara Kathmann. "In het verduurzamen van huizen zitten heel veel kansen en banen, maar er is wel een overheid nodig die hier de regie in pakt."

VVD en Leefbaar zien hier veel minder een overheidstaak in. "We moeten trots zijn op de bedrijven die in de haven zitten en we moeten met hen nadenken over hoe we die transitie kunnen aanpakken."

VVD en D66 willen in een volgend college graag een wethouder voor klimaat. Leefbaar en de PvdA niet. "Wij willen graag dat de burgemeester die taak oppakt", zegt Kathmann. "Ik niet tegen zo'n wethouder, maar het is voor ons geen must", zegt Struijvenberg van Leefbaar.

Knetteren

Het knetterde nog niet in dit eerste politieke debat richting de verkiezingen, maar dat is voor Kathmann geen probleem. "Ik ben eigenlijk wel heel blij dat we op dit onderwerp zo eensgezind zijn. Zo kunnen we de verduurzaming van onze stad en de haven echt aanpakken."