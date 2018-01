Martelzaak Flakkee: 'Wel degelijk verkrachting'

De mishandeling en vernedering van een man in Sommelsdijk liep wel degelijk uit op een verkrachting. Dat zegt justitie in reactie op het betoog van advocaten in de Flakkeese martelzaak.

Het slachtoffer was in de zomer van 2016 gepenetreerd met een honkbalknuppel en een bierflesje. Volgens de advocaten ging het hier niet om verkrachting, omdat er geen seksuele bedoelingen waren.

Ze verwezen daarbij naar een vrijspraak uit 2009 door het gerechtshof in Leeuwarden, waarbij het inbrengen van een bevroren frikandel niet als verkrachting werd gezien. Justitie in Rotterdam ziet dat in deze zaak anders.

Condoom

"Het slachtoffer moest 'netjes' heen en weer bewegen op de fles, zoals wanneer je seks hebt. Op het filmpje roepen de verdachten meermalen dat het wel lekker zal zijn. Ook zou het slachtoffer moeten voelen wat misbruikte kinderen voelen. Er werden een condoom en glijmiddel gebruikt, ook zaken die je doorgaans met seks associeert."

De aanklacht van verkrachting is een van de zwaarste verwijten in deze gruwelijke zaak, die draait rond de marteling van drie slachtoffers. Justitie eiste dinsdag straffen tot zestien jaar cel tegen de verdachten.

Vreemd

Enkele advocaten hadden ook betoogd het vreemd te vinden dat alleen hun cliënten terechtstonden en niet het slachtoffer in Sommelsdijk. Hij had namelijk meegedaan aan de mishandeling van een man in Oude Tonge.

Officier van justitie Van den Berg:"Het slachtoffer is drie weken lang gemarteld in zijn woning in Sommelsdijk. Als je dat op je laat inwerken, dan vind ik de suggestie dat hij vervolgd had moeten worden absurd en onmenselijk. Het zou ook onmenselijk zijn geweest hem deze week hier tussen zijn beulen te laten plaatsnemen in de verdachtenbankjes."

De rechter in Rotterdam doet op 23 februari uitspraak.