Laatste offensief voor of tegen herindeling Hoeksche Waard

Tegenstanders van de gemeentelijke herindeling in de Hoeksche Waard hebben vrijdag nog een laatste kans om van zich te laten horen. Tijdens een hoorzitting kunnen zij de commissie van Binnenlandse zaken van de Tweede Kamer proberen te overtuigen van hun gelijk.

Op de bijeenkomst mogen ook voorstanders van de fusie hun zegje doen. Het gaat om het mogelijk samenvoegen van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente.

De commissieleden maken eerst een busrit over het eiland met enkele Hoeksche Waardse burgemeesters, gevolgd door de hoorzitting over de voorgenomen gemeentelijke herindeling in dorpshuis Streona in Strijen.

Op de insprekerslijst staan onder meer vertegenwoordigers namens de gemeentebesturen en gemeenteraden, natuurorganisaties, sportclubs, zorginstellingen en ondernemers. Het Burgercomité stond in eerste instantie niet op de lijst, maar is later toch toegevoegd.

De commissie had van tevoren aangegeven dat zij slechts spreektijd zou toewijzen aan organisaties en niet aan individuele burgers en gemeenteraadsleden.

Voorstanders sterker vertegenwoordigd

De gemeenteraden van Oud-Beijerland en Strijen stemden in met de herindeling. In Binnenmaas, Korendijk en Cromstrijen zijn de gemeenteraden juist tegen.

Tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen hielden deze gemeenten een burgerpeiling. Daaruit bleek dat in die gemeenten ook een meerderheid van de inwoners tegen was. Toch lijkt het erop dat het grootste deel van de insprekers tijdens de hoorzitting voor de fusie gaat pleiten.

De Tweede Kamercommissie bereidt nu een wetsvoorstel voor, waar later dit jaar een besluit over wordt genomen. Zoals de plannen er nu liggen, moeten deze gemeenten per 1 januari 2019 fuseren. Inwoners van de Hoeksche Waard zouden dan in november naar de stembus gaan voor een gemeenteraadsverkiezing.