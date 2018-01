Hoe liep het Running Team deze week? #2

Vroeg uit de veren, een omkoopschandaal en lopen langs de casino's en megajachten. "Het begint vorm te krijgen", aldus coach Gerben Solleveld.

Op 8 april staat RTV Rijnmond met z'n eigen Running Team aan de start van de marathon van Rotterdam. Het Rijnmond Running Team staat onder leiding van Rijnmond-nieuwslezer Gerben Solleveld.

Coach Gerben reisde deze week per hardloopschoen overigens stad en land af om jullie je verhaal te laten vertellen:

Oei, loert de eerste blessure van een onzer teamleden nu al om de hoek?

Tips gevraagd. Zodra ik start met lopen gaat mijn rechterscheenbeen pijn doen. Ik heb dit al een aantal keer gehad maar dan loop ik het er na 4-5 km uit en kan ik gewoon m’n duurloop doen. Nu ging het echter steeds meer pijn doen en trok het door naar de achterkant van m'n knie. Corine

De coach kan op basis van eigen ervaringen wel een poging doen tot het geven van een tip:

Eerste tip: rust! Er zijn heel veel hardlopers die te maken hebben/krijgen met scheenbeenklachten. Het kan te maken hebben met je loophouding of door overbelasting. Het risico is dat het onschuldig lijkt, omdat je het er na een tijdje 'uitloopt' en je ogenschijnlijk nergens meer last van hebt. Gerben

En o ja, de tweede tip: maak een afspraak bij de fysiotherapeut. Die weet meer van jouw lichaam.

Lopen kan overal. Gewoon in de oer-Hollandse polder, maar uiteraard gaan de hardloopschoenen ook mee als je voor je werk even een paar dagen in het buitenland bent. Gelukkig hebben we de beelden nog:

De lange duurloop is wel een dingetje onder marathonlopers. Het herstellen ervan ook. En dat doet iedereen op geheel eigen wijze:

Ik ga vanavond de sportschool en sauna in. Rustig uitfietsen en been- en core-oefeningen doen. Joey

Beetje spierpijn hier! maar we hebben een massagestoel sinds kort op werk. Wesley

En ja, de een is wat stijver dan de ander na 25 kilometer buffelen:

Ik ga vanavond nog een rondje uitlopen... benen zijn een klein beetje stijf. Vooral m’n scheen rechts en m'n achilles links. Corine

Ik ging op m’n snufferd. Ik wilde een wandelaar passeren. Ze nam ineens de binnenbocht, ik moest uitwijken en ging met gladde zolen een gladde berm in. Coach Gerben

Check hier andermaal de beelden van waar de Rijnmond Runners dit weekend naartoe uitwaaierden:

Rijnmond Runner Joey gooide z’n trainingsschema trouwens even om: in plaats van een intervaltraining zette hij donderdag vanuit Rotterdam rechtstreeks koers naar Spike City. 24 kilometer schoon aan de haak:

Binnen het Running Team is de eerste onenigheid ontstaan. Er wordt gesproken over een omkoopschandaal. Zo zou coach Gerben deelnemers voortrekken:

Jeroen, Wesley en Jannie. Wat bieden jullie Gerben om op de website te komen? Ik loop me uit de naad het weekend en wordt niet eens genoemd. Joey

Morgen probeer ik hem met een stuk gezonde cake weer om te kopen. Jannie

Hahahaha, nu al competitie en dan hebben we nog zeker 70 dagen te gaan. Jeroen

Overigens gaat Jannie wel degelijk door voor de koelkast, getuige de cake die ze maakte en voorschotelde aan uw coach. Joey volgt op een gedeelde eerste plaats met zijn special boerencake.

Dat was 'm. De tweede week. Nog maar tien te gaan.

Lees alle verhalen van het Rijnmond Running Team hier en volg ons op weg naar de Coolsingel ook via de speciale Facebook-pagina!