Vrachtwagen kantelt: huisvuil op straat

Op de Botlekweg, net buiten Rozenburg, is vrijdagochtend een vrachtwagen met huisvuil gekanteld. De wagen kwam op z'n zijkant in de berm terecht. Een deel van het huisvuil viel op straat en in de berm, en moest worden opgeruimd.

De chauffeur raakte bij het ongeval bekneld en moest daarom door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Het is onduidelijk hoe de vrachtwagen kon crashen.