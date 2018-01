Deel dit artikel:











Justitie in beroep tegen uitspraak over milieuzone Rotterdam Op de foto van de overtreding balt de chauffeur zijn vuist uit protest tegen de milieuzone

Het Openbaar Ministerie is het niet eens met een uitspraak van de rechter over de Rotterdamse milieuzone. De rechter besliste donderdag dat een boete de prullenbak in moet, omdat op de foto van de overtreding geen bord over de zone te zien is.

''We gaan in hoger beroep omdat het volgens ons geen noodzaak is dat het bord op de foto staat'', zegt de woordvoerder van het landelijk OM. ''We maken ook bezwaar om precedentwerking te voorkomen.'' De woordvoerder vindt de beslissing van de rechter opvallend, omdat Rotterdam automobilisten op allerlei manieren informeert over de milieuzone. ''Er staan overal duidelijke borden. En iedereen aan die borden kunnen wennen, voordat er bekeuringen werden uitgedeeld.'' De bekeuring waar het om gaat bedroeg 99 euro. Op de foto balt de chauffeur zijn vuist uit protest tegen de milieuzone.