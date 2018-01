Het bijzondere van een Boeing 747

De Boeing op Rotterdam The Hague Airport. Foto: Jacco van Giessen

Op Rotterdam The Hague Airport is vrijdagmorgen een van de meest herkenbare vliegtuigen geland: een Boeing 747, ook wel Jumbo Jet genoemd. Tot aan de introductie van de Airbus A380 in 2007 was dit vliegtuig het grootste passagierstoestel van de wereld.

Het toestel was van Curaçao onderweg naar Schiphol. Maar omdat een dichte mist het vliegveld bij Amsterdam omhulde, werd in Rotterdam een tussenstop ingelast. Een bijzondere happening, want kolossale 'kisten' als deze komen normaal gesproken niet naar het kleine vliegveld langs de N209.

Romp met twee dekken



De Boeing 747 heeft een lange geschiedenis. Eind jaren zestig was het vliegtuig dé oplossing voor almaar groter wordende luchtreizigers. De Jumbo Jet kon tweeënhalf keer zoveel passagiers vervoeren als de eerder ontworpen Boeing 707.

Een 747 heeft over een gedeelte van de romp twee dekken. In de krappe variant (met één klasse) passen 660 reizigers, in een toestel met drie klassen kunnen 416 passagiers tegelijk de lucht in.

De cockpit zit boven het hoofddek om extra ruimte te maken voor een eersteklas lounge of extra stoelen.

Zijden draadje



Het kostte een lieve som om de 747 te ontwikkelen. Tussen december 1965 en januari 1970 telde Boeing er 1,2 miljard dollar voor neer. De kosten waren zodat het voortbestaan van het bedrijf zelfs een tijdlang op het spel stond.

Voor de bouw van de 747 moest Boeing onder meer een compleet nieuwe fabriek bouwen. Oude productielocaties waren niet groot genoeg voor deze 'widebody' met zijn - en dat was helemaal nieuw - dubbele gangpad in de passagiersruimte.



De keuze viel uiteindelijk op een plek naast een militaire basis bij Washington. Daar rolde in 1968 de eerste Boeing 747 van de band. Een tijd van testvluchten vol technische tegenslagen brak aan. Stap voor stap werd het toestel verder geperfectioneerd.

Ook piloten moesten aan het grote vliegtuig wennen. Hoe bijvoorbeeld te taxiën over een vliegveld? Om dat te oefenen plaatste Boeing een cockpit op een vrachtwagen en liet de piloten op die manier trainen.

Oververhit



Het grote publiek kreeg het toestel in 1969 voor het eerst te zien. Dat was tijdens de Luchtvaartshow in Parijs.

De echte gebruikersprimeur had luchtvaartmaatschappij Pan Am, die op de avond van 21 januari 1970 de eerste commerciële vlucht plande vanuit New York.

Maar het zat niet mee: kort voor vertrek raakte een van de vier motoren oververhit. Dat leidde tot zes uur vertraging, waardoor de passagiers pas 's nachts de lucht in gingen. In een andere 747, ook dat nog.

Ondanks de technische misère ging het daarna snel met de verkoop. Om de concurrentie met Pan Am aan te kunnen, stonden andere maatschappijen in de rij voor de Jumbo Jet.







Boeing had er op gerekend dat het zo'n vierhonderd toestellen van het type 747 zou slijten. Maar dat bleek een veel te bescheiden rekensom.

Eind september 2016 waren er 1527 toestellen gebouwd en stonden er nog orders open. Overigens bestaat er niet een type 747, maar zijn er talloze varianten. Zoals de -100, -200, -300, -400 en 400ER.

Inmiddels zijn de hoogtijdagen voorbij en wisselen luchtvaartmaatschappijen de 747 in voor nieuwere types. Ook KLM haalt de 747's in etappes uit de vloot. Uiterlijk in 2020 moeten al deze toestellen zijn vervangen door Boeing 777'2, 787's en Airbus 350's.



Vliegrampen



In overzichten van grote luchtvaarttragedies duikt regelmatig een Boeing 747 op. Bij de grootste vliegramp uit de geschiedenis (Tenerife, 1977, 583 doden) waren twee Boeing 747's betrokken. Ze botsten in dichte mist op een startbaan op elkaar.

Het toestel dat in 1988 boven het Schotse Lockerbie werd neergehaald (259 slachtoffers) was ook een Boeing 747. Net als het vliegtuig dat in 1993 op de Bijlmer stortte en het leven van zeker 43 mensen eiste.