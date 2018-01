Kunstobject van sloophout voor Euromast

Ron van der Ende: kunstwerk is als een puzzel in elkaar gezet

De Rotterdamse kunstenaar Ron van der Ende heeft een wandobject gemaakt voor de entree van de Euromast. Het kunstwerk van kleine stukjes sloophout is een eerbetoon aan het originele ontwerp van Huig Maaskant uit 1960.

"Het is de Euromast zonder de Spacetower, vanuit de lucht bekeken. Ik heb het als een puzzel in elkaar gezet op basis van dronebeelden van YouTube," vertelt de maker. "Twaalf jaar geleden heb ik ook weleens een Euromast gemaakt, maar zoals deze van bovenaf bekeken was destijds niet mogelijk op basis van foto's uit die tijd."

Puzzelstukjes

Elk detail van het wandobject is handgemaakt, uit planken gezaagd en minutieus in elkaar gepuzzeld. De ramen lijken te reflecteren, de balustrade is rood van kleur. Toch is er geen klodder verf aan te pas gekomen, vertelt Van der Ende.

"Ik heb ik in de loop der jaren een enorme verzameling hout aangelegd. Planken, deuren, allemaal met een andere kleur. Daar zaag ik hier in mijn timmerwerkplaats kleine puzzelstukjes uit en zo bouw ik mijn kunstwerken driedimensionaal op."

De objecten van sloophout zijn het handelsmerk van de kunstenaar. In het verleden maakte hij zo ook een serie klassieke auto's in dezelfde stijl.

Naast dit wandobject voor de Euromast heeft hij recent ook Molen de Noord in 3D gemaakt. Zijn volgende project is een groot blokkerig kunstwerk van 4,5 bij 4,5 meter voor de entree van het Erasmus MC.