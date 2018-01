Een bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht Foto:ASMedia

Op het Baarsveen in Spijkenisse zijn een auto en een veegmachine van Reinis op elkaar gebotst. Eén van de bestuurders is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De auto is door de klap met de veegwagen in de berm tegen een boom tot stilstand gekomen. De veegkar is omgevallen.

Hoe het ongeluk in de wijk Waterland kon gebeuren, is nog niet bekend.