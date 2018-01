Deel dit artikel:











Van Bronckhorst wil Jørgensen voor Feyenoord behouden Nicolai Jørgensen

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat Nicolai Jørgensen gewoon in de Kuip blijft. Hij weet echter ook dat het heel snel kan gaan in de laatste week van deze transferwindow. "Ik wil hem behouden, dat lijkt me duidelijk. Hij is een belangrijke speler voor de club. Ik weet dat er contact is (met Newcastle United, red.), maar is niet veel duidelijk over hoe of wat. Ik wacht op info van Martin (Van Geel. red.)."

Van Bronckhorst heeft zelf ook met Jørgensen gesproken. "Ja, in de afgelopen dagen. Het zou wel een uitdaging voor hem zijn. Als club ben je kansloos als een club uit de Premier League voor een speler komt. Een aansprekende competitie. Ook voor Nico een ander podium om te spelen. Maar hij is ook afhankelijk van de club. Hij is er koel onder." Feyenoord speelt zondag tegen ADO Den Haag. Dat duel begint om 14.30 uur. Van Bronckhorst beschikt over een fitte selectie.