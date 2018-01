Deel dit artikel:











Politiecontrole Rotterdam-Alexander levert elf auto's en tienduizenden euro's op Foto: Thijs Kern

Bij een grote politiecontrole zijn donderdagavond in Rotterdam-Alexander elf auto's door de belastingdienst in beslag genomen. Ook is voor 36.000 euro aan openstaande boetes geïnd.

De politie controleerde vijftig auto's aan de Grote Beer, waarbij ook softdrugs en een mes in beslag werd genomen. Verder zijn er boetes uitgedeeld voor rijden onder invloed, te hard rijden, bellen achter het stuur en technische gebreken aan de auto.