SGP-lijsttrekker Krimpen aan den IJssel vertrekt naar Europa

Krimpenaar Bert-Jan Ruissen wordt Europees lijsttrekker voor de SGP. De huidige fractievoorzitter van de partij in Krimpen aan den IJssel ziet daardoor af van het lijsttrekkerschap voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in zijn dorp.

Ruissen staat tijdens deze verkiezingen nog wel op plaats twee van de plaatselijke lijst. Tot de Europese verkiezingen in 2019 wil hij in de gemeentepolitiek actief blijven. Huidig wethouder Marco Oosterwijk volgt Ruissen als lijsttrekker op.

Internationale kringen

De 45-jarige Ruissen is sinds 2006 actief in de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel en werkt op het ministerie van Landbouw aan het Europees landbouwbeleid. Eind jaren '90 werkte hij al in de Brusselse fractie. Hij zegt zich thuis te voelen in internationale kringen.

Ruissen volgt in Europa de omstreden Bas Belder op. Belder ruziede de afgelopen jaren met het SGP-partijbestuur, omdat hij niet wil zeggen waaraan hij de onkostenvergoeding besteedt die hij van het Europees Parlement ontvangt. Dat had hij zijn partij wel had beloofd.

Samen met ChristenUnie

Officieel moet Ruissen nog gekozen worden als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, maar dat is doorgaans niet meer dan een formaliteit. Vermoedelijk zal de partij samen met de CU de strijd in Europa aangaan.

De SGP heeft in Krimpen vier van de 21 raadszetels. In 2014 kwam de partij met 18 procent van de stemmen als winnaar uit de stembus.