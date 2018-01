Deel dit artikel:











Kopen in de Kijkshop kan weer kijkshop

De negen winkels in de regio Rijnmond van de failliete winkelketen Kijkshop gaan zaterdag weer open. Het gaat om de winkels in Zwijndrecht, Hellevoetsluis, Vlaardingen, Schiedam, Capelle aan den IJssel en de vier winkels in Rotterdam.

Volgens de curator van de Kijkshop, Marike Boersen, zijn de winkels het meest gediend met het hervatten van de activiteiten. Winkelend publiek kan dus weer terecht. Intussen zouden meerdere partijen zouden interesse hebben in delen van de winkelketen, zegt Boersen. "Zowel voor de toekomstige werkgelegenheid van de ongeveer 400 medewerkers als voor de opbrengst van de verkoop is het goed verreweg de meeste winkels de komende tijd te laten doordraaien", In de regio Rijnmond gaat alle Kijkshopvestigingen weer open. In de rest van het land is dat niet het geval.