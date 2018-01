Wethouder: Vervoer op maat gaat steeds beter

Het vervoer op maat in Rotterdam trekt na een valse start de stijgende lijn door. De wachttijden en de klachten zijn fors gedaald. Dat schrijft wethouder Sven de Langen (CDA) in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Volgens De Langen was, zoals hij eerder meldde, de techniek in de beginfase het grote probleem voor Trevvel, het bedrijf dat sinds 1 januari verantwoordelijk is voor de uitvoering. De boordcomputers in de wagens hadden storingen. Daardoor werden cliënten niet opgehaald.

Ook ging het technisch mis met de belservice. Door een storing kregen de chauffeurs geen telefoonnummers van klanten, waardoor dat contact misliep.

Tot overmaat van ramp raakte de telefooncentrale overbelast. Klanten moesten daarom lang wachten om een klacht te kunnen indienen.

Doelgroepenvervoer

Bij het doelgroepenvervoer ging er meer mis. Dat kwam volgens De Langen omdat Trevvel niet over alle gegevens of de juiste gegevens van de cliënten beschikte. Die zouden niet op tijd door de organisaties zijn aangeleverd. Iets wat diverse organisaties bestrijden.

De wethouder schrijft dat inmiddels tal van maatregelen door Trevvel en in overleg met Trevvel zijn genomen.

Gemiva-SVG

De Langen schrijft in zijn brief ook over zorgorganisatie Gemiva-SVG. Dat bedrijf besloot onlangs het vervoer van de ruim twintig cliënten zelf weer te organiseren. Dat vanwege de klachten. De Langen zegt het te betreuren dat Gemiva zich niet direct tot hem heeft gewend.

''Het is toch niet de bedoeling dat je de wethouder zelf belt'', vraagt George de Water van Gemiva-SVG zich af. ''We hebben de ambtenaren onze klachten gemeld. Wij kunnen er niets aan doen als dit niet bij de wethouder terecht komt.''

Een woordvoerder van Pameijer ondersteunt de woorden over de afhandeling van klachten. ''Wij hebben onze klachten zoals afgesproken bij de werkgroep neergelegd. Die is er per slot van rekening voor ingesteld.''

Zorgorganisatie Aafje is nog in gesprek met de gemeente. ''Zolang die gesprekken lopen, kunnen wij niets zeggen'', meldt de woordvoerder.

Klachten

RTV Rijnmond krijgt nog steeds klachten van gebruikers. Het zijn er weliswaar minder dan in de beginfase, maar het komt geregeld voor dat mensen twee uur moeten wachten voordat ze worden opgehaald of gebracht.

